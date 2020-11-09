Футболистки "Динамо-БГУФК" сыграли вничью с "Неманом" на финише чемпионата Беларуси

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского "Динамо-БГУФК" сыграли вничью с гродненским "Неманом" - 1:1 в последнем матче женского чемпионата Беларуси. До этого динамовская команда одержала двадцать викторий подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Гродно, минчанки остались в меньшинстве на шестой минуте после удаления одного из своих лидеров Салиматы Симпоре. Через семь минут хозяйки воспользовались численным превосходством и Екатерина Дудко открыла счет. Однако удержать победу футболисткам "Немана" не удалось - за две минуты до перерыва Анна Пилипенко восстановила равновесие - 1:1. Во втором тайме результат не изменился. Таким образом, подопечные Юрия Малеева только в последнем туре потеряли очко, а до этого шли без потерь. Спортсменки "Динамо-БГУФК" в этом году дебютировали в национальном первенстве и сразу завоевали золотые медали. Гродненская дружина стала бронзовым призером.

Обладателями серебра стали футболистки "Минска", разгромившие в заключительном матче юниорскую сборную Беларуси (U-19) со счетом 3:0. До этого сезона минчанки семь лет подряд становились чемпионками Беларуси.

Результаты остальных матчей 21-го тура: "Бобруйчанка" - "Зорка-БДУ" (Минск) - 2:4, "Днепр" (Могилев) - БОЦОР (Брест) - 6:0.

Итоговое положение: "Динамо-БГУФК" - 61 очко (разница мячей - 119-4), "Минск" - 49 (93-12), "Неман" - 39 (62-24), "Зорка-БДУ" - 38 (57-36), Беларусь (U-19) - 28 (32-57), "Бобруйчанка" - 17 (30-67), "Днепр" - 14 (17-78), БОЦОР - 0 (3-135).

Лучшим бомбардиром 29-го женского первенства стала нападающая "Динамо-БГУФК" Салимата Симпоре из Буркина-Фасо, забившая 19 мячей. На один гол меньше у ее одноклубницы Карины Ольховик и гродненчанки Екатерины Дудко.-0-