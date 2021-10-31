Футболистки "Динамо-БГУФК" во второй раз стали чемпионками Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского "Динамо-БГУФК" во второй раз подряд стали чемпионками Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 25-го тура подопечные Юрия Малеева одержали свою 25-ю победу, уверенно переиграв на выезде "Витебск" с результатом 5:0. Голевой дубль в этой встрече оформила Анастасия Шлапаково, по одному разу отличились Каролина Романчук, Виктория Валюк и Виктория Казакевич. Набрав 75 очков из 75 возможных, динамовская команда за два тура до финиша турнира стала недосягаемой для преследователей.

Обладателями серебряных медалей стали футболистки "Минска", разгромившие юниорскую сборную Беларуси (U-19) - 5:0.

Еще в одном сегодняшнем поединке спортсменки "Бобруйчанки" одолели в Гродно местный "Неман" с минимальным перевесом в счете - 1:0.

Ранее футболистки столичной "Зоркi-БДУ" на своем поле одержали волевую д викторию над могилевским "Днепром" - 2:1.

В поединке двух аутсайдеров спортсменки Гомельской области у себя дома до 80-й минуты уступали брестскому "Динамо" 0:1, но в концовке сумели забить три мяча подряд и выиграли с результатом 3:1.

Положение в лидирующей группе после 25 туров: "Динамо-БГУФК" - 75 очков, "Минск" - 66, "Зорка-БДУ" - 49, "Неман" - 47, "Днепр" - 44.

Список лучших снайперов возглавляет Мелана Суровцева ("Минск"), забившая 32 гола.

Встречи предпоследнего тура состоятся 5 ноября.-0-