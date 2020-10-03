Футболистки "Динамо-БГУФК" впервые стали чемпионками Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского "Динамо-БГУФК" впервые стали чемпионками Беларуси, обеспечив себе золото за три тура до финиша турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 18-го тура подопечные Юрия Малеева обыграли теперь уже экс-чемпионок страны футболисток "Минска" со счетом 2:0. В самом начале игры отличилась Анна Пилипенко, в компенсированное время первого тайма Анастасия Шуппо увеличила преимущество динамвской команды, реализовав пенальти. После перерыва результат не изменился. Футболистки "Динамо-БГУФК" в этом году дебютировали в национальном чемпионате и сразу стали его победителями. До этого семь сезонов подряд чемпионками страны становились футболистки "Минска".

В первом сегодняшнем матче спортсменки гродненского "Немана" разгромили в Могилеве местный "Днепр" со счетом 5:0. По два гола в этой встрече забили Екатерина Дудко и Елизавета Сергейчик, еще один мяч в активе Каролины Житко.

Еще два матча этого тура пройдут 4 октября. Аутсайдеры чемпионата воспитанницы Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) сыграют на своем поле с "Бобруйчанкой", а обладательницы серебра прошлого национального первенства футболистки столичной "Зоркi-БДУ" встретятся с юниорской сборной Беларуси (U-19).

Турнирное положение: "Динамо-БГУФК" - 54 очка (18 матчей), "Минск" - 42 (18), "Неман" - 34 (18), "Зорка-БДУ" - 29 (17), Беларусь (U-19) - 22 (17), "Бобруйчанка" - 14 (17), "Днепр" - 11 (18), БОЦОР - 0 (17).

Бомбардирскую гонку возглавляет Салимата Симпоре ("Динамо-БГУФК"), забившая 19 мячей.-0-