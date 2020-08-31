Футболистки "Динамо-БГУФК" впервые выиграли Кубок Беларуси

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки столичного "Динамо-БГУФК" впервые стали обладательницами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке 29-го женского кубкового розыгрыша на поле минского стадиона "Динамо" подопечные Юрия Малеева одолели в серии послематчевых пенальти действующих чемпионок страны спортсменок "Минска". В основное и дополнительное время соперницы не смогли поразить ворота друг друга - 0:0.

В полуфинальных встречах "Динамо-БГУФК" дважды разгромило спортсменок "Бобруйчанки" - 5:1 (в гостях) и 7:2 (дома). Футболистки "Минска" с трудом одолели соперниц из гродненского "Немана", победив с одинаковым результатом 1:0 дома и на выезде.

Футболистки "Бобруйчанки" 10 раз становились обладательницами Кубка Беларуси, у ФК "Минск" - восемь трофеев, могилевская "Надежда" четырежды побеждала в кубковом турнире, по три раза Кубком владели спортсменки "Зоркi-БДУ" и витебского "Университета".-0-