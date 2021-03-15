Футболистки "Динамо-БГУФК" выиграли Суперкубок Беларуси

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского "Динамо-БГУФК" впервые стали обладательницами Суперкубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке женского футбольного сезона динамовская дружина, которая в прошлом сезоне завоевала первый чемпионский титул, разгромила обладателя серебра национального первенства "Минск" со счетом 4:0. Голевой дубль оформила Дарья Стежко, еще по мячу забили Анастасия Линник и Эстер Рамалепе. Ранее футболистки "Минска" шесть раз становились обладательницами Суперкубка.

Матчи стартового тура нового женского чемпионата Беларуси по футболу пройдут 20 и 21 марта.