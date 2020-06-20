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20 июня 2020, 17:15

Футболистки "Днепра" победили БОЦОР в женском чемпионате Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Чемпионат Беларуси по футболу-2020"
"Динамо" примет "Энергетик-БГУ" в столичном дерби чемпионата Беларуси
"Неман" одолел на выезде "Слуцк", одержав пятую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди женских команд сегодня завершается первый круг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Могилеве футболистки "Днепра" одолели воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) с минимальным преимуществом 1:0. Победный мяч на 72-й минуте встречи забила Кристина Осмоловская. Для брестчанок это седьмое поражение в семи проведенных играх при разнице мячей 0-34.

Позже "Бобруйчанка" примет на своем поле минскую "Зорку-БДУ".

Накануне единоличный лидер первенства столичное "Динамо-БГУФК" одержало седьмую викторию подряд, разгромив в Гродно футболисток местного "Немана" - 5:0. В семи проведенных встречах подопечные Юрия Малеева набрали 21 очко, забив 41 гол и пропустив лишь один мяч в свои ворота. Действующий чемпион Беларуси "Минск" в 7-м туре уверенно переиграл юниорскую сборную Беларуси (U-19) с результатом 6:1.

Турнирное положение: "Динамо-БГУФК" - 21 очко, "Минск" - 18, "Неман" - 15, "Зорка-БДУ" - 9, "Днепр" - 7, Беларусь (U-19) - 6, "Бобруйчанка" - 4, БОЦОР - 0.

Список лучших бомбардиров возглавляет нигерийская нападающая "Минска" Эмуедж Огбайабгевха, забившая 13 мячей.

Матчи следующего тура пройдут 28-29 июня.-0-

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