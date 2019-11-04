Футболистки гродненского "Немана" впервые завоевали бронзу женского чемпионата Беларуси

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки гродненского "Немана" впервые стали обладательницами бронзовых медалей женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном туре 28-го национального первенства среди женских команд "Неман" уступил в Минске серебряному призеру столичному клубу "Зорка-БДУ" со счетом 0:2, но сохранил за собой 3-е место в турнирной таблице. Чемпионский титул задолго до окончания турнира завоевали футболистки "Минска", которых тренирует украинский специалист Владимир Рева. Для минчанок это седьмое подряд золото чемпионата Беларуси. Кроме того, они стали обладательницами Суперкубка и Кубка Беларуси, а также впервые пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов. Турнирную дистанцию чемпионата страны минские футболистки прошли без потерь - 21 виктория в 21 проведенном матче (63 очка), забив 162 гола и пропустив всего 3 мяча. В активе "Зоркi-БДУ" 50 очков (разница мячей - 91-18), у "Немана" 43 балла (88-21).

Фото ФК "Зорка-БДУ"

Лучшим снайпером завершившегося чемпионата Беларуси стала капитан гродненской дружины Екатерина Дудко, которая 34 раза поражала ворота соперниц.

Сегодня лучшие футболистки страны собрались в тренировочном лагере национальной сборной, которая 7 и 10 ноября проведет в минском футбольном манеже два товарищеских матча с командой Эстонии. К этим спаррингам под руководством главного тренера сборной Беларуси Юрия Малеева готовятся 23 футболистки:

вратари - Наталья Воскобович, Екатерина Ковальчук (обе - "Минск"), Елизавета Севко ("Ислочь-РГУОР", Минск);

защитники - Юлия Слесарчик, Анастасия Новикова, Виктория Казакевич (все - "Ислочь-РГУОР", Минск), Маргарита Юшко, Анна Козюпа (обе - "Минск");

полузащитники - Анастасия Линник, Анастасия Шуппо (обе - "Минск"), Анастасия Шлапакова, Анастасия Харланова, Виктория Валюк (все - "Ислочь-РГУОР", Минск), Анастасия-Гражина Щербаченя ("Пярну", Эстония), Анна Пилипенко, Любовь Гудченко (обе - "Гинтра Университетас", Литва), Вита Николаенко ("Зорка-БДУ", Минск);

нападающие - Карина Ольховик ("Ислочь-РГУОР", Минск), Дарья Стежко ("Зорка-БДУ", Минск), Татьяна Краснова ("Бобруйчанка"), Екатерина Дудко ("Неман", Гродно), Юлия Дубень ("Минск").

В этом сезоне белорусская сборная провела 3 домашних отборочных матча чемпионата Европы 2021 года в квалификационной группе С. В первом поединке белоруски разгромили команду Фарерских островов - 6:0, а затем проиграли сборным Норвегии - 1:7 и Уэльса - 0:1. Остальные встречи квалификации европейского первенства подопечные Юрия Малеева проведут в 2020 году.-0-