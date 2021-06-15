Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 15 июня 2021
Минск Переменная облачность +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:59 Участников Игр в Токио могут депортировать за нарушение антикоронавирусных правил Спорт
19:41 Фототуры по красивейшим природным местам начнут проводить в Беларуси Общество
19:24 Грузовой поезд в Мексике сошел с рельсов и врезался в жилые дома В мире
19:13 Футболистки юниорской сборной Беларуси победили армянок в товарищеских матчах Спорт
19:00 "Столица" вышла вперед в серии за бронзу чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
18:51 Сборная Беларуси выступит на командном ЧЕ по легкой атлетике в первой лиге Спорт
18:35 В Гомеле на троих молодых людей возбудили уголовное дело за сожжение госфлага Происшествия
18:33 ЕЭК ограничила вывоз гречихи из ЕАЭС до конца лета Экономика
18:25 В лобовой аварии под Новогрудком погиб подросток Происшествия
18:20 Белорусские клубы сыграют в кубках клубных команд Европы по хоккею на траве Спорт
17:56 Генпрокуратура возбудила уголовное дело о надругательстве над госфлагом Беларуси Происшествия
17:36 Гомельчанин в Telegram-канале оскорблял представителей власти Происшествия
17:34 Правительство скорректировало перечни документов, срок действия которых продлевается Общество
17:27 Фотоловушки с начала года поймали более 250 нарушителей лесного и природоохранного законодательства Общество
17:23 Минздрав: в 11-й городской больнице проведена оценка организации питания Общество
16:59 Четыре человека погибли в результате стрельбы в Чикаго В мире
16:55 Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-мае снизилось на 0,3% Экономика
16:52 У вас есть опыт, ум и золотые руки - в Бресте поздравили медиков с профессиональным праздником Регионы
16:50 Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Берлине Спорт
16:42 Витебчанин вступился за девушку и получил удар ножом в спину от ее парня Происшествия
16:36 Продлен срок подачи заявлений на участие в профотборе для поступления в Военную академию Общество
16:34 Легковушка сбила парня на переходе в Лиде Происшествия
16:29 В США два человека погибли при стрельбе на заводе В мире
16:29 Премия "Призвание" присуждена молодым медработникам Гродненской области Регионы
16:19 Реальные денежные доходы белорусов в январе-апреле выросли на 3,4% Экономика
16:15 ФПБ призвала включить в итоговый документ конференции труда МОТ пункт о недопустимости санкций Общество
16:08 Брестчанин поджег свою квартиру после ссоры с супругой Происшествия
16:04 Нетрезвую пенсионерку за рулем легковушки задержали в Кировском районе Происшествия
16:00 За сутки в Беларуси зарегистрирован 501 пациент с COVID-19, выписаны 375 Общество
15:54 Департамент по гражданству и миграции МВД выдал выездные визы более 700 иностранцам Общество
Все новости
Все новости
Спорт
15 июня 2021, 19:13

Футболистки юниорской сборной Беларуси победили армянок в товарищеских матчах

Фото из архива
Фото из архива

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки юниорской сборной Беларуси (U-19) дважды крупно обыграли сверстниц из Армении в товарищеских матчах в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором спарринге на поле ФК "Минск" хозяйки разгромили гостий со счетом 7:1. Хет-трик в свой актив записала Наталья Асмыкович.

В первом контрольном матче белорусская команда выиграла у армянок со счетом 3:0. Наталья Асмыкович оформила голевой дубль, а еще один мяч забила Анастасия Кунцевич.

Для белорусок эти спарринги стали одним из этапов подготовки к старту в отборочном турнире чемпионата Европы. Осенью в первом раунде квалификации соперниками белорусской дружины будут футболистки Кипра, Фарерских островов и Северной Македонии. Финальная стадия континентального первенства с участием восьми лучших сборных пройдет летом 2022 года в Чехии.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
футбол
Новости рубрики Спорт
Фото Global Look Press Участников Игр в Токио могут депортировать за нарушение антикоронавирусных правил
Фото из архива "Столица" вышла вперед в серии за бронзу чемпионата Беларуси по мини-футболу
Фото РИА Новости Сборная Беларуси выступит на командном ЧЕ по легкой атлетике в первой лиге
Фото из архива Белорусские клубы сыграют в кубках клубных команд Европы по хоккею на траве
Виктория Азаренко. Фото WTA Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Берлине
Артем Ботвенков. Фото hockey.by Хоккейный клуб "Динамо-Молодечно" возглавит Артем Ботвенков
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Неожиданные поручения и кадровое решение: итоги поездки Лукашенко в Оршу
Оршанскую фабрику художественных изделий передают льнокомбинату
Кочанова: молодежь должна осознавать, что защита Родины - это долг
За сутки в Беларуси зарегистрирован 501 пациент с COVID-19, выписаны 375
Топ-новости
Лукашенко требует разумно и по-хозяйски подходить к модернизации Оршанского мясоконсервного комбината
Беларусь и Китай обладают колоссальным потенциалом для взаимовыгодных отношений - Макаров
Белорусские пятиборцы выиграли серебро ЧМ в смешанной эстафете
Реальные денежные доходы белорусов в январе-апреле выросли на 3,4%
Правительство скорректировало перечни документов, срок действия которых продлевается
Минэкономики прокомментировало указ о развитии "Великого камня"
Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Берлине
Андрейченко: сильная власть нужна для спокойной жизни страны
Минздрав: в 11-й городской больнице проведена оценка организации питания
Все домыслы о гипердавлении на Протасевича не подтверждаются - Петровский
ФПБ призвала включить в итоговый документ конференции труда МОТ пункт о недопустимости санкций
Блеск и нищета западной модели демократии - комментарий
Обращение депутатов и сенаторов передано в МИД для направления в ООН и другие структуры
В Гомеле разработали метод определения объема поражения легких у пациентов с вызванной SARS-CoV-2 инфекцией
Нацбанк вводит в эксплуатацию портал "Регистрация валютных договоров"
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.