Футболистки юниорской сборной Беларуси победили армянок в товарищеских матчах

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки юниорской сборной Беларуси (U-19) дважды крупно обыграли сверстниц из Армении в товарищеских матчах в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня во втором спарринге на поле ФК "Минск" хозяйки разгромили гостий со счетом 7:1. Хет-трик в свой актив записала Наталья Асмыкович.
В первом контрольном матче белорусская команда выиграла у армянок со счетом 3:0. Наталья Асмыкович оформила голевой дубль, а еще один мяч забила Анастасия Кунцевич.
Для белорусок эти спарринги стали одним из этапов подготовки к старту в отборочном турнире чемпионата Европы. Осенью в первом раунде квалификации соперниками белорусской дружины будут футболистки Кипра, Фарерских островов и Северной Македонии. Финальная стадия континентального первенства с участием восьми лучших сборных пройдет летом 2022 года в Чехии.-0-