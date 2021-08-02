Футболистки Канады стали первыми финалистками женского олимпийского турнира

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском турнире по футболу среди женских команд сегодня определяются участники медальных поединков, передает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном матче четырехкратные олимпийские чемпионки футболистки сборной США неожиданно уступили канадской команде со счетом 0:1. На протяжении всей встречи американки имели преимущество, но так и не смогли забить хотя бы один гол. Зато их соперницы сумели реализовать свой шанс - на 74-й минуте игры они получили право на пенальти, который уверенно реализовала Джесси Флеминг. В решающем поединке за олимпийское золото канадки встретятся с победителем второго полуфинала, в котором футболистки Швеции будут соперничать с австралийками. Американкам предстоит сыграть за бронзу с неудачником этого матча. Игра за бронзовые медали состоится 5 августа, а 6 августа определится олимпийский чемпион.

Завтра пройдут полуфинальные встречи на мужском турнире. Действующие олимпийские чемпионы футболисты Бразилии встретятся с командой Мексики, а сборная Испании сыграет с хозяевами Игр японцами. Матч за бронзу намечен на 6 августа, а финальный поединок за олимпийское золото состоится 7 августа.-0-