Футболистки Канады впервые стали олимпийскими чемпионками

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Канады впервые стали олимпийскими чемпионками, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном поединке женского турнира канадки одолели соперниц из Швеции в серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось вничью - 1:1, в овертайме этот результат не изменился, а пенальти лучше исполнили канадские футболистки - 3:2. В матче за бронзовые медали футболистки США победили команду Австралии с результатом 4:3. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро чемпионский титул завоевала сборная Германии, победившая в финале шведок - 2:1, в игре за бронзу канадки с таким же счетом взяли верх над бразильянками.

На мужском футбольном турнире сегодня определились обладатели бронзовых наград - сборная Мексики уверенно выиграла у японских футболистов со счетом 3:1. Завтра в главном финале действующие олимпийские чемпионы бразильцы встретятся с командой Испании.-0-