Футболистки "Лиона" четвертый раз подряд выиграли женскую Лигу чемпионов

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки французского "Лиона" четвертый раз подряд стали победительницами женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале, состоявшемся в Будапеште, французская команда разгромила соперниц из испанской "Барселоны" со счетом 4:1. На протяжении всей встречи преимущество "Лиона" было подавляющим - на 5-й минуте счет открыла Дженифер Марожан, а затем хет-трик оформила Ада Хегерберг, отличившаяся на 14-й, 19-й и 30-й минутах игры. Только за минуту до финального свистка Асисат Ошоала сумела сократить разрыв. Для "Лиона" это уже шестой по счету трофей главного женского клубного турнира Старого Света.

Решающий поединок мужской Лиги чемпионов между английскими "Ливерпулем" и лондонским "Тоттенхэмом" состоится 1 июня на мадридском стадионе "Метрополитано".

В ближайшую среду 29 мая на поле стадиона "Олимпийский" в Баку пройдет финал Лиги Европы, в котором сойдутся два представителя британской столицы - "Арсенал" и "Челси".-0-