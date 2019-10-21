Футболистки "Минска" досрочно стали чемпионками Беларуси

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" досрочно гарантировали себе звание чемпионок страны, разгромив соперниц из могилевской "Надежды - СДЮШОР №7" со счетом 8:0, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу АБФФ.

Свой бомбардирский счет в матче с соперницами из Могилева поправили: Анастасия Попова, Юлия Дубень, Валерия Белая, Полина Шатиленя. Голевые дубли на счету Виктории Тихон и Анастасии Шуппо.

За два тура до конца турнира подопечные Владимира Ревы стали недосягаемы для преследовательниц из столичной "Зоркi-БДУ" и гродненского "Немана", набрав 54 очка из 54 возможных. За 18 туров чемпионата команда "Минск" пропустил всего три мяча, забив в ворота конкуренток 139 голов.-0-