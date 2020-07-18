Футболистки "Минска" и "Динамо-БГУФК" победили в первых полуфиналах Кубка Беларуси

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые полуфинальные поединки прошли в розыгрыше футбольного Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионки и обладательницы Кубка страны футболистки "Минска" играли на своей арене с гродненским "Неманом" и победили с минимальным перевесом - 1:0.

Фото ФК "Минск"

Для минчанок это был первый матч в нынешнем кубковом розыгрыше. Их соперницы в четвертьфинале были гораздо сильнее воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва - 6:0 (в гостях) и 12:0 (дома).

В другом полуфинале лидер нынешнего национального первенства минское "Динамо-БГУФК" разгромил в гостях "Бобруйчанку" со счетом 5:1. В четвертьфинале динамовская дружина дважды победила столичную "Зорку-БДУ" - 6:0 (дома) и 5:3 (в гостях), а бобруйские футболистки два раза в упорной борьбе одолели с минимальным преимуществом соперниц из могилевского "Днепра" - 3:2 (в гостях) и 2:1 (дома).

Ответные поединки за выход в финал состоятся 5 августа в Гродно и Минске.

Футболистки "Бобруйчанки" 10 раз становились обладательницами Кубка Беларуси, у ФК "Минск" восемь трофеев, могилевская "Надежда" четырежды побеждала в кубковом турнире, по три раза Кубком владели спортсменки "Зоркi-БДУ" и витебского "Университета".-0-