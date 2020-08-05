Футболистки "Минска" и "Динамо-БГУФК" вышли в финал Кубка Беларуси

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки столичного "Динамо-БГУФК" и "Минска" стали финалистками розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в ответном полуфинальном матче динамовская команда разгромила на своем поле спортсменок "Бобруйчанки" со счетом 7:2. В первой встрече в Бобруйске лидеры национального первенства также были сильнее - 5:1.

Во втором сегодняшнем поединке действующие чемпионки и обладательницы Кубка страны футболистки "Минска" играли в гостях у гродненского "Немана" и выиграли с результатом 1:0. На своем поле столичная команда также победила с минимальным перевесом - 1:0.

Фото ФК "Минск"

Футболистки "Бобруйчанки" десять раз становились обладательницами Кубка Беларуси, у ФК "Минск" восемь трофеев, могилевская "Надежда" четырежды побеждала в кубковом турнире, по три раза Кубком владели спортсменки "Зоркi-БДУ" и витебского "Университета".-0-