Футболистки "Минска" и "Динамо-БГУФК" вышли в финал Кубка Беларуси

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" и столичного "Динамо-БГУФК", как и год назад, стали финалистками 30-го розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нынешние чемпионки и обладательницы Кубка страны спортсменки "Динамо-БГУФК" в полуфинале на своем поле не встретили серьезного сопротивления со стороны игроков юниорской сборной Беларуси (U-19), победив с "сухим" счетом 7:0.

Второй полуфинал, проходивший в Гродно, оказался гораздо напряженнее. В первом тайме футболистки "Немана" вышли вперед после удара Полины Долматовой, вскоре после перерыва Мелана Суровцева восстановила равновесие в счете - 1:1. В дополнительное время результат не изменился, а в серии послематчевых пенальти успешнее были гостьи - 4:2. Минчанки заканчивали игру вдевятером: в середине первого тайма была удалена Наталья Асмыкович, а в овертайме поле покинула Анастасия Побегайло.

Таким образом, в начале августа в Минске состоится повтор прошлого финала. Год назад в последний день лета в решающем поединке на поле столичного стадиона "Динамо" в основное и дополнительное время победитель не был определен - 0:0, а в серии пенальти успеха добились футболистки "Динамо-БГУФК" - 5:4. Для команды Юрия Малеева этот трофей стал первым в истории. Больше всех Кубком Беларуси владели футболистки "Бобруйчанки", у которых 10 выигранных финалов, у "Минска" восемь трофеев, у могилевской "Надежды" - четыре, по три раза выигрывали витебский "Университет" и столичная "Зорка-БДУ".-0-