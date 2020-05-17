Футболистки "Минска" и "Немана" одержали третьи победы в чемпионате Беларуси

Во время матча "Неман" - "АБФФ-U19". Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два фаворита женского чемпионата Беларуси по футболу одержали свои третьи победы подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионки страны спортсменки ФК "Минск" уверенно обыграли на своем поле серебряного призера столичную "Зорку-БДУ" с сухим счетом 4:0. В трех встречах нынешнего первенства футболистки "Минска" забили в ворота соперниц 22 гола, не пропустив в свои ни одного мяча.

Также в третий раз добились победы обладательницы бронзы прошлого чемпионата спортсменки гродненского "Немана", одолевшие у себя дома гостей из юниорской сборной Беларуси (U-19) со счетом 2:1.

Лидеров сегодня могут догнать футболистки минского клуба "Динамо-БГУФК", которые примут на своем поле воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР). В Бобруйске местная "Бобруйчанка" сыграет с могилевским "Днепром".

Положение команд перед сегодняшними встречами: "Минск" - 9 очков (3 матча), "Неман" - 9 (3), "Динамо-БГУФК" - 6 (2), "Зорка-БДУ" - 3 (3), Беларусь (U-19) - 3 (3), "Бобруйчанка" - 0 (2), БОЦОР - 0 (2), "Днепр" - 0 (2).-0-