Футболистки "Минска" на выезде проиграли "Барселоне" со счетом 0:5 в первом матче 1/8 финала ЛЧ

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многократным чемпионкам Беларуси не удалось прервать серию поражений в матчах против "Барселоны". На сей раз в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов каталонский клуб взял верх над "Минском" со счетом 5:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч, прошедший на стадионе имени Йохана Кройфа, прошел с подавляющим перимуществом хозяек поля, которые уже на 6-й минуте повели в счете после удара Асисат Ошоалы. Затем футболистки "Барселоны" забили еще четыре мяча. Дубль на свой счет записала Айтана Бонмати. Еще по разу отличились Дженнифер Эрмосо и Марта Торрехон. Счет мог быть еще более разгромным, однако футболистка каталонской команды Мариона Кальдентей на 35-й минуте не реализовала пенальти - мяч парировала голкипер "Минска" Наталья Воскобович.

Белоруски слишком уж почтительно отнеслись к конкуренткам, не нанеся в ходе встречи ни одного удара по воротам "Барселоны". "Сине-гранатовые", в свою очередь, беспокоили оборону и вратаря "Минска" до самого конца матча. Последний голевой момент на 93-й минуте упустила Эрмосо, которая сотрясла каркас ворот.

Ответный матч состоится в Минске 30 октября.-0-