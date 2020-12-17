Футболистки "Минска" не вышли в 1/8 финала женской Лиги чемпионов

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" не смогли пробиться в 1/8 финала розыгрыша женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После домашнего поражения от норвежского клуба ЛСК со счетом 0:2 подопечные Александра Лухвича выиграли в Лиллестреме с результатом 1:0 (гол - Анастасия Скорынина), но по сумме двух поединков уступили соперницам и завершили выступления в главном континентальном турнире.

В первом отборочном раунде минчанки разгромили у себя дома латвийский клуб РФШ из Риги с результатом 3:0 (голы забили Ксения Кубичная, Любовь Шматко, Генриетта Акаба), а во втором квалификационном матче переиграли в албанском Шкодере местный клуб "Влазния" с результатом 2:0 (Анна Сас, Анастасия Харланова).

Кроме ЛСК в 1/8 финала вышли действующий победитель женской чемпионской Лиги французский "Лион", а также еще один представитель Франции "Пари Сен-Жермен", английские "Манчестер Сити" и "Челси" (Лондон), испанские "Атлетико" (Мадрид) и "Барселона", немецкие "Бавария" (Мюнхен) и "Вольфсбург", итальянская "Фиорентина" (Флоренция), чешская "Спарта" (Прага), датская "Фортуна" (Йеринг), шведский "Русенгорд" и казахстанский "БИИК-Казыгурт" (Шымкент). Последние участники 1/8 финала определятся после заключительных встреч в двух парах 1/16 финала: "Цюрих" (Швейцария) - "Санкт-Пельтен" (Австрия) и "Брондбю" (Дания) - "Волеренга" (Осло, Норвегия).

Жеребьевка пар 1/8 финала пройдет 16 февраля 2021 года в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Поединки за выход в четвертьфинал женской ЛЧ состоятся 3-11 марта.-0-

Фото ФК "Минск"