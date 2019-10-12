Футболистки "Минска" обыграли "Ислочь-РГУОР" в финале Кубка Беларуси

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В финале Кубка Беларуси среди женских команд футболистки "Минска" обыграли соперниц из "Ислочи-РГУОР" со счетом 4:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчанки изначально были фаворитами данного противоборства. Однако подтвердить свой статус они смогли лишь в концовке первого тайма. Отличилась Тамила Хомич. Во втором тайме она отметилась взятием ворот еще раз. Кроме того, в рядах столичной команды отличились Анна Козюпа и Анастасия Попова.

Таким образом, "Минск" продолжил свою победную серию, начатую в 2013-м году и выиграли почетный трофей 8-й раз кряду.-0-