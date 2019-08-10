Футболистки "Минска" одержали вторую победу в квалификации женской Лиги чемпионов

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" одержали вторую победу в квалификационном турнире женской Лиги чемпионов, который проходит в украинском Харькове, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче второго тура четвертой отборочной группы подопечные Владимира Ревы одолели хорватский "Сплит" со счетом 2:1. На 13-й минуте игры минчанок вывела вперед Тамила Химич, через 20 минут Ана Дуймович восстановила равновесие. Победный гол на 65-й минуте забила Эмуэдже Огбиагбева. В первом туре шестикратные чемпионки Беларуси разгромили люксембургский клуб "Беттамбур" - 12:0.
В заключительном матче белорусская команда 13 августа сыграет с хозяином турнира харьковским клубом "Жилстрой-1", который на старте выиграл у "Сплита" - 3:2, а сегодня встретится с "Беттамбуром".
После завершения группового этапа путевки в плей-офф Лиги чемпионов получат только победители 10 квалификационных квартетов.-0-
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