Футболистки "Минска" победили "Неман" в женском чемпионате Беларуси

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Новости темы "Чемпионат Беларуси по футболу-2020"
Брестское "Динамо" благодаря голу Михаила Гордейчука одолело "Витебск" в чемпионате Беларуси по футболу
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" одолели гродненский "Неман" со счетом 1:0 в гостевой встрече 13-го тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Единственный гол в этом поединке был забит на 38-й минуте, когда Любовь Шматко реализовала пенальти.
Также сегодня лидер первенства минское "Динамо-БГУФК" сыграет в гостях у "Бобруйчанки".
Результаты остальных встреч 13-го тура: Беларусь (U-19) - БОЦОР - 2:0, "Днепр" (Могилев) - "Зорка-БДУ" (Минск) - 1:5.
Турнирное положение: "Динамо-БГУФК" - 36 очков (12 матчей), "Минск" - 33 (13), "Неман" - 24 (13), "Зорка-БДУ" - 22 (13), Беларусь (U-19) - 16 (13), "Бобруйчанка" - 11 (12), "Днепр" - 8 (13), БОЦОР - 0 (13).-0-