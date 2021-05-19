Футболистки "Минска" победили "Неман" в женском чемпионате Беларуси

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" завершили первый круг женского чемпионата Беларуси крупной победой, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем поединке 9-го тура вице-чемпионки страны разгромили гродненский "Неман" с "сухим" счетом 6:0. Хет-трик в этой встрече оформила Мелана Суровцева. Теперь она и ее одноклубница Анастасия Побегайло возглавляют бомбардирскую гонку, забив по 15 мячей.

После этой виктории минчанки догнали лидера турнира столичное "Динамо-БГУФК", которое свой матч 9-го тура проведет завтра в гостях у аутсайдера брестского "Динамо".

Во втором сегодняшнем матче могилевский "Днепр" обыграл на выезде футболисток "Витебска" с результатом 3:1.

Завтра состоятся еще две встречи: Гомельская область - Беларусь (U-19), "Зорка-БДУ" (Минск) - "Бобруйчанка".

Турнирное положение: "Динамо-БГУФК" - 24 очка (8 матчей), "Минск" - 24 (9), "Неман" - 19 (9), "Днепр" - 18 (9), "Зорка-БДУ" - 13 (8), "Бобруйчанка" - 10 (8), "Витебск" - 7 (9), Беларусь (U-19) - 5 (8), Гомельская область - 3 (8), "Динамо" (Брест) - 0 (8).-0-