Футболистки "Минска" победили "Зорку-БДУ" в матче женского чемпионата Беларуси

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" обыграли столичную "Зорку-БДУ" со счетом 4:1 в матче 17-го тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионки страны уже в первой половине игры забили три гола в ворота серебряных призеров прошлого первенства. После перерыва студентки сумели отыграть один мяч, а в концовке игры футболистки "Минска" забили свой четвертый гол.

В первом сегодняшнем матче спортсменки "Бобруйчанки" одолели на своем поле соперниц из могилевского "Днепра" с минимальным преимуществом - 2:1.

Также сегодня лидер турнира минское "Динамо-БГУФК" встречается у себя дома с аутсайдерами турнира воспитанницами Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР).

Завтра в последнем матче 17-го тура гродненский "Неман" примет юниорскую сборную Беларуси (U-19).

Турнирное положение: "Динамо-БГУФК" - 48 очков (16 матчей), "Минск" - 42 (17), "Зорка-БДУ" - 29 (17), "Неман" - 28 (16), Беларусь (U-19) - 22 (16), "Бобруйчанка" - 14 (17), "Днепр" - 11 (17), БОЦОР - 0 (16).-0-