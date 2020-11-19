Футболистки "Минска" пробились в 1/16 финала Лиги чемпионов

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" стали участницами 1/16 финала розыгрыша женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче второго квалификационного раунда подопечные Александра Лухвича переиграли в албанском Шкодере местный клуб "Влазния" с результатом 2:0. В первом тайме счет открыла Анна Сас, а после перерыва Анастасия Харланова закрепила успех белорусской дружины.

В первом отборочном раунде минчанки разгромили на своей арене латвийский клуб РФШ из Риги с результатом 3:0. Голы забили Ксения Кубичная, Любовь Шматко и Генриетта Акаба.

После матчей квалификации чемпионской Лиги в 1/16 финала также пробились словенский клуб "Помурье", сербский "Спартак" (Суботица), шотландский "Глазго Сити", польский "Гурник" (Ленчна), португальская "Бенфика" (Лиссабон), норвежская "Волеренга" (Осло), грузинская "Гурия" (Ланчхути) и украинский "Жилстрой-2" (Харьков). Еще один участник 1/16 финала станет известен после матча австрийского "Санкт-Пельтена" и российского ЦСКА (Москва).

К десяти победителям второго квалификационного этапа присоединятся 22 клуба, получившие прямые путевки в 1/16 финала. Жеребьевка пар состоится 24 ноября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.-0-