Футболистки "Минска" разгромили БОЦОР в матче женского чемпионата Беларуси

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки двух столичных клубов по-разному провели матчи 16-го тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионки страны спортсменки ФК "Минск" разгромили в гостях аутсайдеров турнира воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) со счетом 10:0.

Обладательницы серебра прошлого национального первенства футболистки столичной "Зоркi-БДУ" у себя дома сыграли вничью с гродненским "Неманом" - 1:1.

9 сентября лидер нынешнего чемпионата минское "Динамо-БГУФК" одержало шестнадцатую победу подряд, разгромив в Могилеве футболисток местного "Днепра" со счетом 15:0. Еще в одном поединке 16-го тура юниорская сборная Беларуси (U-19) обыграла в Минске футболисток из "Бобруйчанки" со счетом 2:0.

Турнирное положение после 16 туров: "Динамо-БГУФК" - 48 очков (разница мячей - 92-2), "Минск" - 39 (83-8), "Зорка-БДУ" - 29 (44-25), "Неман" - 28 (37-22), Беларусь (U-19) - 22 (20-45), "Бобруйчанка" - 11 (20-50), "Днепр" - 11 (10-65), БОЦОР - 0 (2-91).

Бомбардирскую гонку возглавляют Карина Ольховик, Салимата Симпоре (обе - "Динамо-БГУФК") и Эмуедж Огбайабгевха ("Минск"), забившие по 16 мячей.

В следующем туре встречаются:

26 сентября

"Бобруйчанка" - "Днепр", "Минск" - "Зорка-БДУ";

27 сентября

"Неман" - Беларусь (U-19), "Динамо-БГУФК" - БОЦОР.-0-