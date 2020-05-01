Футболистки "Минска" разгромили "Днепр" на старте женского чемпионата Беларуси

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка Беларуси футболистки "Минска" победно стартовали в новом национальном первенстве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня минчанки принимали на своем поле могилевский "Днепр" и еще до перерыва пять раз поразили ворота соперниц. Во второй половине игры они забили еще столько же мячей, в итоге 10:0. Хет-трик в этой встрече оформила нигерийка Эмуедж Огбайагбевха.

В первом поединке нынешнего чемпионата столичное "Динамо-БГУФК" разгромило футболисток юниорской сборной Беларуси (U-19) со счетом 7:0.

Заключительные встречи стартового тура состоятся 2 мая. Обладатель серебряных медалей прошлого первенства столичная "Зорка-БДУ" сыграет на выезде против воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва, бронзовый призер гродненский "Неман" в Бобруйске встретится с футболистками "Бобруйчанки".

29-й женский чемпионат Беларуси пройдет в три круга и продлится до 8 ноября, когда должны состояться заключительные поединки. Последние семь лет чемпионом неизменно становился "Минск". Больше всего титулов у "Бобруйчанки", которая 12 раз завоевывала золотые медали. Чемпионками также были футболистки витебского "Университета" (6), могилевской "Надежды" (2) и брестской "Виктории" (1).-0-