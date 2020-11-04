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04 ноября 2020, 15:16

Футболистки "Минска" разгромили латвийский РФШ в женской Лиге чемпионов

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" успешно стартовали в квалификации женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем поединке первого отборочного раунда минчанки разгромили латвийский клуб РФШ из Риги с результом 3:0. В первом тайме Ксения Кубичная открыла счет, а после перерыва Любовь Шматко и Генриэтта Акаба забили еще два гола. Минчанки вышли в следующий этап и поспорят за выход в 1/16 финала чемпионской Лиги.

Стартовые матчи женской Лиги чемпионов состоялись 3 ноября. Два из них завершились крупными победами хозяек: футболистки венгерского "Ференцвароша" разгромили в Будапеште гостей из "Расинга" (Люксембург) со счетом 6:1, а в Зенице чемпионки Боснии и Герцеговины спортсменки клуба "Сараево-2000" уверенно переиграли израильский "Хапоэль" - 4:0. Румынская "Олимпия" (Клуж-Напока) победила на своем поле мальтийскую "Биркиркару" с минимальным перевесом 2:1, а в албанском Шкодере местная "Влазния" одолела турецкий ALG-Спор в серии послематчевых пенальти - 3:2 (игровое время - 3:3).-0-

Фото Сергея Шелега

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