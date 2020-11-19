Футболистки "Минска" сыграют с албанской "Влазнией" в Лиге чемпионов

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" проведут сегодня матч второго квалификационного раунда женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В борьбе за выход в 1/16 финала подопечные Александра Лухвича сыграют в албанском Шкодере с местным клубом "Влазния".
В первом отборочном раунде минчанки разгромили на своей арене латвийский клуб РФШ из Риги с результатом 3:0. Голы забили Ксения Кубичная, Любовь Шматко и Генриэтта Акаба. Чемпионки Албании также дома одолели в серии послематчевых пенальти турецкий клуб "ALG-Спор" - 3:2 (игровое время - 3:3).
18 ноября в 1/16 финала чемпионской Лиги пробились словенский клуб "Помурье", сербский "Спартак" (Суботица), шотландский "Глазго Сити", польский "Гурник" (Ленчна), португальская "Бенфика" (Лиссабон).
К десяти победителями второго квалификационного этапа присоединятся 22 клуба, получившие прямые путевки в 1/16 финала. Жеребьевка пар состоится 24 ноября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.-0-