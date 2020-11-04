Футболистки "Минска" сыграют с латвийским РФШ в женской Лиге чемпионов

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" проведут сегодня стартовый матч квалификации женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке первого отборочного раунда минчанки примут латвийский клуб РФШ из Риги. Победитель этой встречи выйдет в следующий этап и поспорит за выход в 1/16 финала чемпионской Лиги.

Стартовые матчи женской Лиги чемпионов состоялись 3 ноября. Два из них завершились крупными победами хозяек: футболистки венгерского "Ференцвароша" разгромили в Будапеште гостей из "Расинга" (Люксембург) со счетом 6:1, а в Зенице чемпионки Боснии и Герцеговины спортсменки клуба "Сараево-2000" уверенно переиграли израильский "Хапоэль" - 4:0. Румынская "Олимпия" (Клуж-Напока) победила на своем поле мальтийскую "Биркиркару" с минимальным перевесом 2:1, а в албанском Шкодере местная "Влазния" одолела турецкий ALG-Спор в серии послематчевых пенальти - 3:2 (игровое время - 3:3).

Сегодня состоятся еще 16 игр первого отборочного этапа.-0-