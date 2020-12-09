Футболистки "Минска" сыграют с норвежским клубом ЛСК в Лиге чемпионов

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" проведут сегодня первый поединок 1/16 финала розыгрыша женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Александра Лухвича примут на своем поле гостей из норвежского клуба ЛСК из Лиллестрема. В связи с эпидемиологической ситуацией матч пройдет без зрителей. Главным арбитром этой встречи будет хорватка Сабина Болич, ее ассистентами станут еще одна представительница Хорватии Ивона Пеич и белоруска Анастасия Данченко, резервный рефери - Елена Пейкович из Хорватии. Ответный поединок за выход в 1/8 финала состоится 16 декабря на арене норвежской команды.

В первом отборочном раунде минчанки разгромили у себя дома латвийский клуб РФШ из Риги с результатом 3:0 (голы забили Ксения Кубичная, Любовь Шматко, Генриетта Акаба), а во втором квалификационном матче переиграли в албанском Шкодере местный клуб "Влазния" с результатом 2:0 (Анна Сас, Анастасия Харланова).-0-