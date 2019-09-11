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11 сентября 2019, 07:09

Футболистки "Минска" сыграют с "Цюрихом" в 1/16 финала женской Лиги чемпионов

Фото ФК "Минск"
Фото ФК "Минск"

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" проведут сегодня стартовый поединок плей-офф Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На поле ФК "Минск" чемпионки Беларуси в первом поединке 1/16 финала примут швейцарский "Цюрих". Игру, которая начнется в 17.00, будет судить шведская бригада арбитров во главе с Тесс Улофссон. Ее ассистентками станут Йозефин Аронссон и Эмели Эльфстран, резервный рефери - Сара Перссон. Вход на трибуны свободный. Ответный матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 26 сентября в Цюрихе.

Белорусский и швейцарский клубы в прошлые годы дважды встречались в матчах квалификационного раунда чемпионской Лиги. В 2014 году "Минск" и "Цюрих" сыграли вничью - 1:1, причем для белорусок это был дебютный поединок в главном клубном турнире, в 2017 году соперники также разошлись миром - 0:0.

В квалификации нынешнего сезона ЛЧ минчанки, которых тренирует украинский специалист Владимир Рева, заняли первое место в отборочной группе 4, матчи которой проходили в украинском Харькове. В первом туре "Минск" разгромил люксембургский клуб "Беттамбур" - 12:0, затем одолел хорватский "Сплит" со счетом 2:1, а в решающем матче обыграл харьковский клуб "Жилстрой-1" - 2:0.

В прошлом сезоне женской Лиги чемпионов победительницами стали футболистки французского "Лиона", разгромившие в финальном поединке испанскую "Барселону" со счетом 4:1.-0-

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