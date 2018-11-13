13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" в седьмой раз завоевали Кубок Беларуси, обыграв в решающей встрече соперниц из РГУОР со счетом 6:1, сообщили корреспонденту БЕЛТА в столичном клубе.

Голами в составе победительниц отметились легионерка из Нигерии Эмуедж Огбйаигбевха и Юлия Дубень (по два), Анастасия Шуппо и Анна Пилипенко.

Женская команда ФК "Минск" бессменно выигрывает почетный трофей с 2013 года. Всего в активе подопечных Юрия Малеева семь побед в Кубке страны.-0-