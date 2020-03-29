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29 марта 2020, 17:45

Футболистки "Минска" в шестой раз выиграли Суперкубок Беларуси

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда ФК "Минск" стала обладательницей Суперкубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом матче нового сезона Суперкубок чемпионки и обладательницы Кубка страны футболистки "Минска" разгромили своих соперниц из еще одного столичного клуба "Зорка-БДУ" со счетом 5:0. Теперь в их активе стало 6 Суперкубков.

Планируется, что 29-й женский чемпионат Беларуси начнется в середине апреля. В прошлом году свое седьмое подряд золото национального первенства завоевали футболистки "Минска", серебряными призерами стали спортсменки "Зоркi-БДУ", бронзовые медали в активе гродненского "Немана".-0-

Фото Сергея Шелега

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