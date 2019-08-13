Футболистки "Минска" вышли в 1/16 финала Лиги чемпионов

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки "Минска" пробились в плей-офф женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке за попадание в 1/16 финала ЛЧ минчанки обыграли харьковский клуб "Жилстрой-1" со счетом 2:0. В самом конце первой половины встречи Эмуэдже Огбиагбева забила первый гол в ворота хозяек соревнований, а в начале второго тайма Анастасия Линник установила окончательный результат.

На старте турнира в 4-й отборочной группе в Харькове подопечные Владимира Ревы разгромили люксембургский клуб "Беттамбур" - 12:0, а затем одолели хорватский "Сплит" со счетом 2:1.

Итоговое положение: "Минск" - 9 очков (разница мячей - 16-1), "Жилстрой-1" - 6 (9-4), "Сплит" - 3 (10-7), "Беттамбур" - 0 (2-25).

В первый раунд плей-офф женской Лиги чемпионов выходят только победители 10 квалификационных квартетов.

Жеребьевка пар 1/16 финала состоится 16 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, матчи пройдут 11-12 сентября и 25-26 сентября. -0-