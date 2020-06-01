Футболистки "Немана" и "Динамо-БГУФК" идут без потерь в женском чемпионате Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки гродненского "Немана" и минского "Динамо-БГУФК" идут без потерь после пяти туров женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Пятые победы подряд лидеры первенства одержали на своих полях. Гродненская дружина разгромила воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) со счетом 8:0, а динамовская команда уверенно переиграла столичную "Зорку-БДУ" - 3:0.
Результаты остальных встреч: юниорская сборная Беларуси (U-19) - "Днепр" (Могилев) - 0:1, "Бобруйчанка" (Бобруйск) - "Минск" - 0:3.
Турнирное положение после 5 туров: "Динамо-БГУФК" и "Неман" - по 15 очков, "Минск" - 12, "Зорка-БДУ" - 6, "Бобруйчанка" и "Днепр" - по 4, Беларусь (U-19) - 3, БОЦОР - 0 (5).
Встречи 6-го тура пройдут 12-14 июня.-0-