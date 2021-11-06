Футболистки "Немана" поднялись на 3-е место в таблице женского чемпионата Беларуси

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки гродненского "Немана" выиграли у минской "Зоркi-БДУ" со счетом 1:0 и поднялись на третье место в турнирной таблице женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед сегодняшним поединком в Гродно минчанки опережали соперниц на два балла, но спортсменки "Немана" сумели добиться победы с минимальным перевесом. Единственный мяч на 70-й минуте игры забила полузащитница гродненского клуба Наталья Качан.

В другом сегодняшнем матче предпоследнего тура обладательницы серебряных медалей нынешнего первенства футболистки "Минска" разгромили в Могилеве местный "Днепр" с результатом 4:1.

Остальные встречи 26-го тура пройдут завтра. Двукратный чемпион страны столичное "Динамо-БГУФК" примет на своей арене одного из аутсайдеров турнира команду Гомельской области. Футболистки "Бобруйчанки" сыграют у себя дома с еще одним неудачником этого чемпионата брестским "Динамо", а юниорская сборная Беларуси (U-19) встретится в Минске с "Витебском".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Динамо-БГУФК" - 75 очков (25 матчей), "Минск" - 69 (26), "Неман" - 50 (26), "Зорка-БДУ" - 49 (26). Внизу турнирной таблицы брестское "Динамо", у которого всего 3 балла, в активе гомельчанок 6 очков.

Список лучших снайперов возглавляет Мелана Суровцева ("Минск"), забившая 33 гола.-0-