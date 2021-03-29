Футболистки "Немана" разгромили гомельчанок в матче женского чемпионата Беларуси

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки гродненского "Немана" разгромили команду Гомельской области в последнем матче второго тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в гостях у дебютанта национального первенства, обладательницы бронзовых медалей уже к перерыву забили шесть мячей, а во второй половине еще пять раз поразили ворота соперниц - 11:0.

Еще два новичка женской лиги также потерпели крупные поражения. Футболистки "Витебска" на своем поле оказались слабее столичной "Зоркi-БДУ" - 1:8, а брестское "Динамо" также у себя дома не смогло оказать достойного сопротивления могилевскому "Днепру", уступив с "сухим" счетом 0:7.

Действующие чемпионки страны футболистки минского "Динамо-БГУФК" разгромили на своей арене юниорскую сборную Беларуси (U-19) со счетом 16:0. В первом туре динамовская дружина также у себя дома не оставила шансов гостям из "Бобруйчанки" - 6:0. Серебряные призеры прошлого первенства спортсменки "Минска" уверенно обыграли в Бобруйске местную "Бобруйчанку" с результатом 4:0.

Турнирную таблицу возглавляют "Динамо-БГУФК", "Неман" и "Минск", набравшие по 6 очков из 6 возможных. По 3 балла в активе "Днепра" и "Зоркi-БДУ", остальные команды очков пока не набирали. Список лучших бомбардиров 30-го женского чемпионата Беларуси возглавляет 20-летняя полузащитница "Немана" Джульетта Нана из Буркина-Фасо, забившая в двух играх 7 мячей.

Матчи третьего тура пройдут 2-4 апреля.-0-