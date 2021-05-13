Футболистки "Немана" сыграли вничью с "Зоркай-БДУ" в чемпионате Беларуси

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди женских команд сегодня стартовал 8-й тур, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Идущий третьим гродненский "Неман" в своем крытом манеже дважды выигрывал по ходу матча у столичной "Зоркi-БДУ", но не удержал победу - ничья 2:2.

С таким же результатом завершился и второй сегодняшний поединок - футболистки "Витебска" в Минске разошлись миром с юниорской сборной Беларуси (U-19).

Остальные встречи этого тура пройдут в пятницу, 14 мая. Лидер турнира минское "Динамо-БГУФК", не потерявший ни одного очка в семи предыдущих встречах, примет на своем поле одного из аутсайдеров турнира команду Гомельской области. В предыдущем туре гомельчанки добыли первые зачетные баллы, одолев у себя дома с минимальным преимуществом 1:0 брестское "Динамо", у которого в пассиве семь поражений в семи проведенных играх. Завтра брестчанкам предстоит встретиться в Бобруйске с местной "Бобруйчанкой". Вице-чемпионки страны футболистки "Минска" сыграют на выезде против могилевского "Днепра". В составе минчанок выступает лучший бомбардир нынешнего первенства Анастасия Побегайло, забившая в семи предыдущих матчах 15 мячей.

Положение команд: "Динамо-БГУФК" - 21 очко (7 матчей), "Неман" - 19 (8), "Минск" - 18 (7), "Днепр" - 15 (7), "Зорка-БДУ" - 13 (8), "Бобруйчанка" - 7 (7), "Витебск" - 7 (8), Беларусь (U-19) - 5 (8), Гомельская область - 3 (7), "Динамо" (Брест) - 0 (7).-0-