Футболистки "Немана" вышли в лидеры женского чемпионата Беларуси

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки гродненского "Немана" вышли в лидеры женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пятую победу подряд гродненская команда одержала сегодня на своем поле над воспитанницами Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) со счетом 8:0. В первой половине игры брестчанки пропустили лишь один мяч, а после перерыва гостьи полностью завладели инициативой и отличились еще семь раз. Хет-трик в этой встрече оформила Екатерина Дудко, голевой дубль в активе Елизаветы Сергейчик.

В другом сегодняшнем матче 5-го тура футболистки юниорской сборной Беларуси (U-19) на стадионе ФК "Минск" примут могилевский "Днепр".

Еще два матча состоятся 31 мая - "Бобруйчанка" (Бобруйск) - "Минск", "Динамо-БГУФК" (Минск) - "Зорка-БДУ" (Минск).

Положение команд сейчас таково: "Неман" - 15 очков (5 матчей), "Динамо-БГУФК" - 12 (4), "Минск" - 9 (4), "Зорка-БДУ" - 6 (4), "Бобруйчанка" - 4 (4), Беларусь (U-19) - 3 (4), "Днепр" - 1 (4), БОЦОР - 0 (5).-0-

Фото Леонида Щеглова