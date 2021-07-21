Футболистки Нидерландов разгромили замбиек на старте Олимпиады

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые матчи состоялись на олимпийском турнире по женскому футболу и софтболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке предварительной группы F футболистки Нидерландов разгромили команду Замбии со счетом 10:3. В другом матче этого квартета бразильянки были сильнее китаянок - 5:0.

В группе Е сборная Великобритании обыграла футболисток Чили - 2:0, а команды Канады и Японии разошлись миром - 1:1.

В группе G вице-чемпионки ОИ-2016 спортсменки Швеции переиграли сборную США с результатом 2:0, а австралийки одолели команду Новой Зеландии - 2:1.

В первом матче софтбольного турнира сборная Японии победила команду Австралии со счетом 8:1. Команда США обыграла Италию - 2:0, а спортсменки Канады взяли верх над мексиканками с результатом 4:0.

Официальное открытие ХХХII летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля, закрытие намечено на 8 августа.-0-