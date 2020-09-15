Футболистки сборной Беларуси начали подготовку к матчу квалификации женского чемпионата Европы

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси начали подготовку к очередному отборочному матчу женского чемпионата Европы с командой Фарерских островов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Под руководством главного тренера белорусской дружины Юрия Малеева к предстоящему поединку готовятся 23 футболистки:

вратари - Наталья Воскобович, Екатерина Ковальчук (обе - "Минск"), Екатерина Миклашевич ("Локомотив", Москва, Россия), Мария Свидунович ("Динамо", Минск);

защитники - Юлия Слесарчик, Анастасия Новикова, Виктория Казакевич, Анастасия Попова, Валерия Шахрай (все - "Динамо", Минск), Анна Козюпа, Ксения Кубичная, Анна Сас (все - "Минск");

полузащитники - Анастасия Линник, Анастасия Шуппо, Анастасия Шлапакова, Анна Пилипенко, Вита Николаенко (все - "Динамо", Минск), Анастасия Харланова, Анастасия Побегайло (обе - "Минск"), Валерия Богдан ("Зорка-БДУ", Минск);

нападающие - Карина Ольховик, Дарья Стежко (обе - "Динамо", Минск), Екатерина Дудко ("Неман", Гродно).

После тренировочного сбора в Минске сборная Беларуси отправится в Торсхавн, где 22 сентября встретится с аутсайдерами квалификационной группы С футболистками Фарерских островов. В первом круге отборочного турнира белоруски разгромили фарерскую сборную в Борисове с результатом 6:0. Кроме того, подопечные Юрия Малеева там же потерпели два поражения: от Норвегии - 1:7 и Уэльса - 0:1. Сейчас положение в группе С таково: Норвегия - 12 очков (4 матча), Уэльс - 8 (4), Беларусь - 3 (3), Северная Ирландия - 2 (4), Фарерские острова - 0 (3).

Напрямую в финальную стадию женского континентального первенства выйдут победители 9 квалификационных групп, а также 3 лучшие команды из занявших вторые места. Еще 3 путевки в матчах плей-офф разыграют остальные 6 сборных, которые финишируют вторыми в своих группах.

Первоначально финальный турнир должен был состояться летом 2021 года, но в связи с пандемией COVID-19 было решено перенести его на год. Планируется, что финальная стадия женского Евро пройдет на английских футбольных аренах с 6 по 31 июля 2022 года. Белорусские футболистки еще ни разу не выходили в финальную стадию чемпионатов мира и Европы.-0-