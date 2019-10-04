Футболистки сборной Беларуси сыграют с норвежками в квалификации чемпионата Европы

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси проведут сегодня второй матч отборочного турнира чемпионата Европы - 2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На поле "Борисов-Арены" подопечные Юрия Малеева во втором туре соревнований в квалификационной группе С примут одну из сильнейших команд мира Норвегию. В разные годы норвежские футболистки становились чемпионками Олимпийских игр, мира и Европы. На старте нынешнего отборочного цикла норвежки разгромили в гостях команду Северной Ирландии со счетом 6:0, а белоруски с таким же результатом обыграли в Борисове сборную Фарерских островов.

Положение в группе С сейчас: Уэльс - 4 очка (2 матча), Беларусь - 3 (1), Норвегия - 3 (1), Северная Ирландия - 1 (2), Фарерские острова - 0 (2).

В этом году белоруски проведут еще один домашний матч - 8 октября с командой Уэльса. Остальные поединки отборочного цикла сборная Беларуси сыграет в 2020 году: с Северной Ирландией 14 апреля (дома) и 5 июня (в гостях), 9 июня с Уэльсом (в гостях), 18 сентября с Норвегией (в гостях), 22 сентября с Фарерами (в гостях).

По итогам группового этапа напрямую в финальную стадию попадут победители девяти групп и три лучшие команды, занявшие вторые места. Еще три путевки в матчах плей-офф разыграют шесть сборных, которые финишируют вторыми в своих квалификационных группах. Финальная часть 13-го по счету женского Евро пройдет на аренах Англии с 11 июля по 1 августа 2021 года. Футболистки сборной Беларуси еще ни разу не пробивались в финальные стадии чемпионатов мира и Европы.-0-