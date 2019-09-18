Футболистки сборной Беларуси (U-17) разгромно проиграли француженкам в матче отборочного раунда чемпионата Европы

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 18 сентября состоялись поединки второго тура отборочного раунда чемпионата Европы среди девушек до 17 лет.
На стадионе "Спартак" белорусские футболистки встречались с француженками и потерпели разгромное поражение со счетом 0:9.
В другом сегодняшнем матче сборная Исландии с минимальным счетом переиграла Мальту - 1:0.
Напомним, в первом круге мальтийские девушки уступили француженкам (0:6), а Беларусь была бита Исландией (1:10).
ФОТОФАКТ: Сборная Беларуси (U-17) с разгромным счетом уступила исландским футболисткам в отборочном раунде чемпионата Европы
В первой игре отборочного раунда чемпионата Европы по футболу среди девушек до 17 лет наша сборная крупно уступила спортсменкам из Исландии со счетом 1-10.
Следующие игры команды проведут 21 сентября. Исландия сыграет с Францией, а Беларусь встретится с Мальтой.-0-
Фото Олега Фойницкого