Футболистки сборной Беларуси уступили команде Северной Ирландии в квалификации ЧЕ

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси проиграли команде Северной Ирландии со счетом 2:3 в гостевом отборочном матче чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре, проходившей в Белфасте, в составе белорусок голевой дубль оформила Анастасия-Гражина Щербаченя. Свой следующий поединок в квалификационной группе С белорусские футболистки проведут 1 декабря в Ньюпорте против команды Уэльса.

Турнирное положение: Норвегия - 18 очков (6 матчей), Уэльс - 11 (7), Северная Ирландия - 11 (7), Беларусь - 6 (6), Фарерские острова - 0 (6).

Напрямую в финальную стадию женского континентального первенства выйдут победители девяти квалификационных групп, а также три лучшие команды, занявшие вторые места. Еще три путевки в матчах плей-офф разыграют остальные шесть сборных, которые финишируют вторыми в своих группах.

Первоначально финальный турнир должен был состояться летом 2021 года, но в связи с пандемией COVID-19 было решено перенести его на год. Планируется, что финальная стадия женского Евро пройдет на английских футбольных аренах с 6 по 31 июля 2022 года. Белорусские футболистки еще ни разу не выходили в финальную стадию чемпионатов мира и Европы.-0-