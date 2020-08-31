Футболистки столичных "Динамо-БГУФК" и "Минска" разыграют Кубок Беларуси

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки столичных клубов "Динамо-БГУФК" и "Минск" сегодня встретятся в решающем поединке 29-го розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний финальный матч начнется в 19.00 на поле минского стадиона "Динамо". Для динамовской команды, которая в нынешнем сезоне дебютировала в национальных турнирах, это будет первый в истории финал кубкового розыгрыша. У их соперниц опыта гораздо больше - они 9 раз играли в решающих матчах и 8 раз завоевывали Кубок страны. В текущем чемпионате Беларуси уверенно лидирует "Динамо-БГУФК", набрав 45 очков из 45 возможных, футболистки "Минска" отстают на 9 баллов. В их очных поединках два раза побеждала динамовская дружина - 2:1 и 1:0.

В полуфинальных встречах "Динамо-БГУФК" дважды разгромила спортсменок "Бобруйчанки" - 5:1 (в гостях) и 7:2 (дома). Действующие чемпионки и обладательницы Кубка страны футболистки "Минска" с трудом одолели соперниц из гродненского "Немана", победив с одинаковым результатом 1:0 дома и на выезде.

Футболистки "Бобруйчанки" десять раз становились обладательницами Кубка Беларуси, у ФК "Минск" восемь трофеев, могилевская "Надежда" четырежды побеждала в кубковом турнире, по три раза Кубком владели спортсменки "Зоркi-БДУ" и витебского "Университета".-0-