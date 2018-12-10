Футболисты "Ахмата" победили "Арсенал" в чемпионате России

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты грозненского "Ахмата" одержали победу над тульским "Арсеналом" 2:0 в последнем матче 17-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Грозном хозяева открыли счет на 34-й минуте игры после точного удара бразильского форварда Раванелли. Во второй половине встречи у обоих соперников были шансы отличиться, но только за несколько секунд до финального свистка сенегальский нападающий "Ахмата" Аблай Мбенг установил окончательный результат.

Лидер российской премьер-лиги "Зенит" завершил первую часть турнира поражением в Санкт-Петербурге от казанского "Рубина" 1:2.

Идущий вторым "Краснодар" с белорусом Александром Мартыновичем в составе не сумел переиграть на своем поле "Уфу", сыграв вничью 1:1

Московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко одолел у себя дома аутсайдера красноярский "Енисей" 2:1 и занимает 3-е место.

Результаты остальных встреч 17-го тура: "Крылья Советов" (Самара) - "Ростов" - 1:0, "Локомотив" (Москва) - "Оренбург"- 2:1, "Анжи" (Махачкала) - "Спартак" - 0:3, "Динамо" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург) - 4:0.

Турнирное положение после 17 туров:

1. "Зенит" - 34 очка,

2. "Краснодар" - 33,

3. ЦСКА - 30,

4. "Спартак" - 28,

5. "Локомотив" - 28,

6. "Рубин" - 25,

7. "Ростов" - 24,

8. "Ахмат" - 23,

9. "Урал" - 22,

10. "Оренбург" - 22,

11. "Арсенал" - 20,

12. "Динамо" - 20,

13. "Крылья Советов" - 17,

14. "Уфа" - 16,

15. "Анжи" - 15,

16. "Енисей" - 10.

Бомбардирскую гонку возглавляет Федор Чалов (ЦСКА), забивший 9 мячей.

Сейчас в чемпионате России наступил зимний перерыв, матчи 18-го тура намечены на 3 марта 2019 года.-0-