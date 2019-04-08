Футболисты "Ахмата" победили "Оренбург" в чемпионате России

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты грозненского "Ахмата" одержали волевую победу в гостях у "Оренбурга" в последнем матче 22-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пропустив мяч на 3-й минуте игры, гости до перерыва восстановили паритет, а во втором тайме еще дважды поразили ворота "Оренбурга" и выиграли со счетом 3:1. Белорусский защитник хозяев Михаил Сиваков провел на поле все 90 минут и получил предупреждение в середине второй половины встречи.

Результаты остальных матчей 22-го тура российского первенства: "Локомотив" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:1, "Краснодар" - "Крылья Советов" (Самара) - 1:0, "Спартак" (Москва) - ЦСКА (Москва) - 0:2, "Урал" (Екатеринбург) - "Енисей" (Красноярск) - 3:2, "Уфа" - "Ростов" - 1:0, "Рубин" (Казань) - "Арсенал" (Тула) - 0:0, "Анжи" (Махачкала) - "Динамо" (Москва) - 1:1.

Положение в группе лидеров: "Зенит" - 45 очков, "Краснодар" - 41, ЦСКА - 40, "Локомотив" - 39, "Спартак" - 36. В самом низу турнирной таблицы "Енисей", у которого всего 12 баллов, в активе "Анжи" 19 очков, футболисты "Уфы" набрали 20 очков. Матчи 23-го тура пройдут 12-14 апреля.-0-