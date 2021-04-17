Футболисты "Ахмата" выиграли у "Химок" в матче российского чемпионата

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты грозненского "Ахмата" победили "Химки" со счетом 3:1 в стартовом поединке 26-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в Грозном хозяева дважды поразили ворота гостей: на 9-й минуте Дмитрий Харин открыл счет, а незадолго до перерыва отличился Владимир Ильин, который на 33-й минуте не реализовал пенальти. Во втором тайме Георгий Мелкадзе забил третий мяч, а в концовке игры Брайан Идову сократил разрыв. Благодаря этой победе "Ахмат" набрал 35 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

Позже московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе примет на своей арене гостей из "Ростова", в котором играет белорусский защитник Александр Павловец. Футболисты "Краснодара" под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко и белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе сыграют на своем поле с лидером турнира питерским "Зенитом". В Волгограде местный "Ротор", за который выступают белорусские полузащитники Иван Маевский и Владимир Медведь, будет соперничать с московским "Динамо".

Остальные встречи 26-го тура состоятся 18 апреля. В Туле местный "Арсенал" с белорусами Юрием Ковалевым и Валерием Громыко в составе примет "Тамбов", за который выступает белорусский полузащитник Дмитрий Герман. Футболисты "Сочи" у себя дома встретятся с московским ЦСКА, московский "Спартак" примет на своей арене "Уфу", а в Екатеринбурге местный "Урал" сыграет с казанским "Рубином".

Турнирную таблицу возглавляет "Зенит" - 54 очка, в активе "Спартака" 47 баллов, по 46 очков имеют "Локомотив" и ЦСКА. Замыкает турнирную таблицу "Тамбов", у которого 13 очков, 17 баллов в активе "Уфы", у "Ротора 18 очков, "Арсенал" набрал 20 очков.

Лидер бомбардирской гонки - иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун, забивший 15 мячей.-0-