Футболисты "Айнтрахта" стали последними участниками 1/8 финала Лиги Европы

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты немецкого "Айнтрахта" последними вышли в 1/8 финала футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в ответном поединке 1/16 финала представители немецкой бундеслиги сыграли вничью 2:2 в гостях у австрийского "Зальцбурга".
В первой встрече во Франкфурте "Айнтрахт" разгромил австрийский клуб со счетом 4:1. В борьбе за выход в четвертьфинал "Айнтрахт" дважды сыграет со швейцарским "Базелем".
Составы остальных пар 1/8 финала Лиги Европы:
"Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (Донецк, Украина),
"Глазго Рейнджерс" (Шотландия) -"Байер" (Леверкузен, Германия),
ЛАСК (Линц, Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия),
"Интер" (Милан, Италия) - "Хетафе" (Испания),
"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия),
"Башакшехир" (Стамбул, Турция) - "Копенгаген" (Дания),
"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Вулверхэмптон" (Англия).
Матчи 1/8 финала пройдут 12 и 19 марта, четвертьфиналы намечены на 9 и 16 апреля, полуфиналы - на 30 апреля и 7 мая, финальный поединок Лиги Европы состоится 27 мая в Гданьске.-0-