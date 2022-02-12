Футболисты "Аль-Ахли" выиграли бронзу клубного ЧМ

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты египетского клуба "Аль-Ахли" стали бронзовыми призерами клубного чемпионата мира, который сегодня завершается в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за третье место в Абу-Даби команда из Каира разгромила "Аль-Хиляль" из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда с сухим счетом 4:0. Позже в решающем матче за первое место в столице ОАЭ встретятся "Челси" и "Палмейрас".

В полуфинале "Палмейрас" выиграл у "Аль-Ахли" со счетом 2:0, а футболисты "Челси" с трудом одолели "Аль-Хиляль" - 1:0. В игре за 5-е итоговое место мексиканский "Монтеррей" со счетом 3:1 победил хозяев турнира футболистов "Аль-Джазиры".

В финальном матче прошлого клубного первенства планеты мюнхенская "Бавария" обыграла мексиканский "Тигрес" из Монтеррея с результатом 1:0. В игре за третье место "Аль-Ахли" одолел в серии послематчевых пенальти "Палмейрас" из Сан-Паулу - 3:2 (основное время - 0:0). Чаще других клубный чемпионат планеты выигрывал испанский "Реал" из Мадрида, у которого четыре трофея. На один меньше у еще одного испанского гранда "Барселоны".-0-